Украинские фармацевты созывают экстренный брифинг
10:57, 24 октября 2007Общество
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24.10.07 в 12:00 по адресу ул. Мира, 17 состоится экстренный брифинг украинских фармацевтов.
В Украине в ближайшие часы может быть остановлено производство всех лекарственных препаратов. Решение об этом было принято на экстренном совещании Ассоциации фармацевтических производителей Украины.
Причиной такого решения послужило полное бездействие правительства, которое привело к системному кризису в работе отрасли.
Информацию о данном событии
вы можете узнать по тел. 278 61 14.
Президент Ассоциации Петр Багрий
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