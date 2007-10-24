Украинские фармацевты созывают экстренный брифинг

24.10.07 в 12:00 по адресу ул. Мира, 17 состоится экстренный брифинг украинских фармацевтов.

В Украине в ближайшие часы может быть остановлено производство всех лекарственных препаратов. Решение об этом было принято на экстренном совещании Ассоциации фармацевтических производителей Украины.

Причиной такого решения послужило полное бездействие правительства, которое привело к системному кризису в работе отрасли.

Информацию о данном событии

вы можете узнать по тел. 278 61 14.

Президент Ассоциации Петр Багрий