В Украине в ближайшие часы может остановится производство всех лекарств

В Украине в ближайшие часы может быть остановлено производство всех лекарственных препаратов. Решение об этом было принято на экстренном совещании Ассоциации фармацевтических производителей Украины.

Причиной такого решения послужило полное бездействие правительства, которое привело к системному кризису в работе отрасли, об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации Петр БАГРИЙ.

Более подробно о таком кардинальном шаге украинских фармацевтов представители ассоциации расскажут на специальном экстренном брифинге, который состоится в 12.00 по адресу: ул. Мира, 17. Информацию о данном событии можете узнать по тел. 278-61-14.