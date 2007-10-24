Вирус гепатита в Ленинском районе попал под следствие

Результатом проверки специалистов и прокуроров факта вспышки вируса гепатита «А» на территории города Щелкино Ленинского района Крыма стало возбуждение уголовного дела.

Следствие связывает распространение инфекции с ремонтными работами канализационной сети, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК.

Результаты доследственной проверки указывают на зависимость развития вспышки гепатита «А» от показателей качества питьевой воды в городе.

По последним данным, в Щелкино зафиксировано 57 случаев заболевания вирусным гепатитом «А», среди которых 18 - дети.

Прокуратурой Ленинского района АРК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, установленных с целью предотвращения эпидемиологических и других заразных заболеваний).

Как сообщал УНИАН, на территории города Щелкино с диагнозом «вирусный гепатит» с 3 сентября до 14 октября было госпитализировано 48 человек. Ситуация в городе, где зафиксирована вспышка гепатита, была признана чрезвычайной ситуацией местного характера.