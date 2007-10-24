Новый паромный терминал в Керчи впервые принял железнодорожный паром - сегодня к нему пришвартовался железнодорожный паром «Герои Шипки».

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации судовладельцев Украины.

Согласно сообщению, первый технический заход парома в порт Керчь и его швартовка к мосту проходили под пристальным вниманием специалистов «Укрферри» (Одесса) и Керченского порта. Первые три вагона были закатаны с берега на паром и обратно, доказав точную центровку моста и его готовность к работе на паромной линии Керчь (Крым) - Поти (Грузия).

Как отметил президент СК «Укрферри» Александр КУРЛЯНД, начало работы новой паромной линии возможно, как только «Укрзализниця» согласует требуемую нормативно-правовую базу, а пограничники и таможенники решат вопросы по открытию паромного пункта пропуска. «Надеемся, что все эти проблемы будут закрыты до конца месяца и уже в ноябре линия начнет свою работу. Следует подчеркнуть, что мы уже получаем заявки от грузовладельцев на перевозки грузов на линии Керчь-Поти», - отметил он.

Согласно сообщению, по расчетам специалистов, грузооборот между берегами Украины и Грузии, благодаря работе новой переправы, уже в будущем году возрастет в полтора раза. Новая паромная переправа также станет мощным импульсом для развития сотрудничества стран ОЧЭС и ГУАМ в транспортной сфере.

Как сообщал УНИАН, компания «Укрферри» в этом году начала строительство паромного терминала в Керченском морском порту. С Керченским портом был подписан договор о совместной деятельности, который согласован с Министерством транспорта и связи. «Укрферри» вложила в строительство переправы свыше 15 млн. грн. Расходы окупятся, по прогнозам «Укрферри», примерно за три года.

Как отмечают в компании, введение в эксплуатацию Керченского паромного комплекса существенно сократится срок перевозки грузов из Украины в кавказском направлении. Это, в свою очередь, приведет к существенному снижению стоимости доставки и увеличению количества рейсов. В частности, таким образом, паромный маршрут между Украиной и Грузией сократится на 550 км. Новый маршрут почти в 2 раза меньше, чем расстояние на существующей паромной линии между Ильичевском и Поти.