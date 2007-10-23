Фонд Ахметова выплатил первые деньги пострадавшим от взрыва газа

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» перечислил миллион шестьсот тысяч гривен в качестве первой помощи на личные счета жителей дома № 127 по ул. Мандрыковской, г. Днепропетровск, которые пострадали от взрыва газа 13 октября.

Первыми денежную помощь получили семьи, в которых есть погибшие, сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного Фонда «Развитие Украины».

Решение было принято в четверг, 18 октября, на первом заседании специально созданного Координационного Совета, в который вошли Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, директор Фонда, Юрий ВИЛКУЛ, председатель Днепропетровского областного совета, а также жильцы разрушенного дома. Деньги были распределены следующим образом: по 5 тыс. грн на квартиру жителям первого и второго подъездов, по 10 тыс. грн - четвертого подъезда, по 20 тыс. грн - третьего подъезда.

По информации пресс-службы, в 9.00 25 октября в Днепропетровске начнется совещание Координационного совета, на котором в первую очередь будут рассмотрены вопросы о распределении 5 миллионов гривен, предназначенных семьям погибших.

Также на совещании будут рассмотрены вопросы индивидуального характера.

Как сообщалось, Благотворительный фонд «Развитие Украины» выделил 10 млн. гривен пострадавшим от взрыва газа в Днепропетровске. Для контроля над распределением и выплатой средств был создан Координационный совет. Благотворительный Фонд призывает пострадавших обращаться за помощью в штаб, который находится в школе № 76, ул. Мандрыковская (2 этаж, каб.12).