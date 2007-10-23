Деньги за погибших в Днепропетровске уже есть, осталось собрать все документы

Сегодня вечером в Днепропетровске исполняющий обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ и исполнительный директор ООО «Газэкс-Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК подписали официальное соглашение о выплате родственникам по 500 тыс. грн. на каждого погибшего от взрыва газа.

Как передает корреспондент УНИАН, 24 октября средства начнут перечислять на персональные счета семей погибших, открытых в “Ощадбанке”.

Комментируя подписание соглашения, В.БОНДАРЬ отметил, что, кроме указанной суммы, компания «Газэкс-Украина» полностью оплатит налоги на доходы физических лиц при получении этой материальной помощи. По словам В.БОНДАРЯ, сегодняшнее соглашение - первый этап материальной помощи пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме Днепропетровска.

На втором этапе компания «Газэкс-Украина» намерена выплатить семьям пострадавших заявленные ранее 20 млн. грн.

Отвечая на вопрос журналистов, президент ЗАО «Комплексные энергетические системы» (Россия) Михаил СЛОБОДИН заявил, что 20 млн. грн. для пострадавших компания уже выделила, и проблема заключается лишь в подготовке большого количества документов для получения пострадавшими средств. «Мы хотим исключить возможность каких-либо претензий, которые могут возникнуть во время распределения 20 млн. грн. для более чем 400 пострадавших», - сказал М.СЛОБОДИН.

По его словам, российские акционеры ОАО «Днепрогаз» планируют передать все права Днепропетровской облгосадминистрации для распределения 20 млн. грн. среди пострадавших.