Фанаты ”Динамо” и ”Манчестер Юнайтед” разгромили кафе в центре Киева (фото)

В понедельник, 22 октября, около 22:15 произошло массовое побоище британских и украинских футбольных фанов в столичном кафе "Будьмо" по улице Михайловской, 22.

Как рассказали наши болельщики сотрудникам 4-го отделения милиции Шевченковского райуправления, перед каждым, более-менее, значимым матчем болельщики футбольных клубов устраивают некий ритуал в виде кулачных боев. Обычно их устраивают где-то на окраинах, подальше от людских глаз.

"Деремся без палок, камней, прутов и других подручных средств, – рассказал студент одного из киевских ВУЗов Вадим Уманский. – У нас это называется "Фейр плей", то есть, "Честная игра". Как только кто-нибудь упадет или попросит не бить, его уже не трогают". Такие схватки "до первой крови" нередко происходят и в Англии, и в Украине: дерутся фанаты команд из разных городов. А позавчера состоялся, так сказать, международный поединок... Вот только одними кулаками не обошлось, сообщает сайт Кияни.

Один из трех задержанных, студент Анатолий Д., поведал, о том, что киевские фаны по мобильному, найденному через интернет, связались с кем-то из англичан. И на вопрос, хотят ли те размяться, получили утвердительный ответ. Английские Фаны пригрозили "надрать нашим задницы и сообщили, что будет 300 на 300". Вскоре несколько десятков разгоряченных киевлян собрались у станции метро "Театральная", оповещенные о месте встречи SMS-ками.

Там возле кафе они увидели англичан. В кафе также было 15 – 20 приезжих болельщиков. Украинцы и англичане пошли стенка на стенку...

По словам директора "Будьмо" Ларисы Филоненко и администратора Ольги Березенко, в иностранцев полетели камни, палки, бокалы, а те в ответ "запускали" массивные стулья и бутылки. Начальник ТОМ-4 Владимир Собченко сообщил, что один из пострадавших англичан был госпитализирован, однако, после оказания ему первой помощи, сбежал из больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья о групповом хулиганстве грозит виновным ограничением свободы до пяти или лишением свободы до четырех лет.

Напомним, охрану общественного порядка во время футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Manchester United" (Великобритания), 23 октября, будут обеспечивать около двух тысяч правоохранителей.