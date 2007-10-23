В Днепропетровске рухнула школа (фото)

В ночь на 23 октября в школе №51 на улице Алтайской обрушилось крыло, в котором находились спортивный и актовый залы. Пострадали жители расположенных поблизости домов частного сектора. В результате аварии у них отключили газ, свет и воду.

На момент обрушения здания детей там не было, поскольку занятия в аварийном помещении прекратили за две недели до катастрофы. Детей отправили на преждевременные каникулы. Школа находилась на ремонте.

По словам учителей, страшная трещина разрасталась в течение 2 лет, и власти об этом знали.

Фото Евгения Арсеньева / УНИАН