НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом 20 гривен “Чумацький шлях”

Национальный банк Украины вводит в обращение 26 октября 2007 года памятную монету “Чумацький шлях” номиналом 20 гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета изготовлена из серебра, качество - “пруф”, масса в чистоте - 62,2 г, диаметр - 50,0 мм, тираж - 5 000 штук. Группа монеты - секторное рифление.

На аверсе монеты в центре изображено колесо (голограмма), вокруг которого огненная спираль, символизирующая галактику. Вверху размещен малый Государственный Герб Украины, под которым, - надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, внизу - номинал 20 ГРИВЕНЬ и год чеканки монеты 2007, а также обозначение металла, его пробы - Ag 925, масса в чистоте - 62,2 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты на фоне ночного пейзажа изображена жанровая сцена: чумацкие телеги, чумак с трубкой и внизу полукругом размещена надпись ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ.

Художники: аверс - Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК; реверс - Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО. Скульпторы - Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Памятная монета номиналом 20 гривен является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.