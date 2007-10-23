Ризак: суд пошел на такие вещи, которые не поддаются здравому смыслу

Бывший председатель Закарпатской облгосадминистрации Иван РИЗАК утверждает, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области тормозит рассмотрение в Верховном Суде Украины кассационной жалобы по его делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.РИЗАК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам И.РИЗАКА, сначала суд затягивал с передачей ему текста приговора. “Ивано-Франковский апелляционный суд пошел на такие вещи, которые не поддаются здравому смыслу – вопреки действующему законодательству я текст приговора получил только на 13-й день после объявления, а для этого законом отводится три дня. Делается все, чтобы я вместе с адвокатами не смог подать кассационную жалобу”, - сказал И.РИЗАК.

По его словам, сейчас Апелляционный суд Ивано-Франковской области тормозит с направлением материалов его дела в Верховный Суд Украины, таким образом может истечь отведенный законодательством срок рассмотрения кассационной жалобы в Верховном Суде.

И.РИЗАК убежден, что это "является свидетельством того, что обвинение в его адрес является четко спланированной спецоперацией по-мукачевски или по-балоговски”.

“Я заявляю, что Ивано-Франковский апелляционный суд стал на такой же преступный путь, на котором находится уже несколько лет правоохранительная система Закарпатья”, - подчеркнул И.РИЗАК.

Экс-губернатор Закарпатья в который раз отметил, что обвинения в его адрес имеют сугубо политический характер.

Также И.РИЗАК выразил уверенность, что ВСУ отменит все обвинения в его адрес.

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняли в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

31 июля Апелляционный суд Ивано-Франковской области осудил И.РИЗАКА к 5 годам условно с испытательным сроком один год.

Адвокаты И.РИЗАКА пообещали обжаловать приговор в Верховном Суде.