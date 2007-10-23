Ющенко заявил харьковской власти, что они неадекватны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает власти сделать все для достойного увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, свою просьбу Президент высказал, выступая сегодня в Харькове на втором заседании Координационного совета по подготовке мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал Голодомор как самую крупную в мире трагедию, но отметил, что в Украине очень мало осознают это, и значительную вину за такую ситуацию он возложил на нынешнюю власть, в том числе власть Харькова.

По его словам, «здесь (в Харьковской области) наложил на себя руки премьер-министр Украины Николай Скрипник, здесь зарыты в землю 2 миллиона украинцев, но даже не в каждом селе есть об этом памятники».

«Это ваша святой долг, который вы не понимаете, вы неадекватны», - сказал В.ЮЩЕНКО в адрес представителей местной власти в зале.

Говоря о том, что «Украина имеет колоссальный долг перед исторической памятью», В.ЮЩЕНКО отметил: «Мы сделали слишком мало, мы по сути плетемся в хвосте. Вставайте с колен, не живите мифами 30-х годов».

По мнению Президента, сегодня очень плохо работает украинский архив, украинская школа, министерства.

Он поставил задачу перед представителями власти «достойно почтить память тех, кого унес Голод, поскольку без увековечения этой исторической памяти нет смысла говорить о будущем нации».

Президент назвал 2008 год Годом увековечения памяти жертв Голодомора и призвал активно использовать время для проведения соответствующей работы. «Я обязываю всех, кто представляет государственную власть, сформулировать свое поведение в ближайшие месяцы в контексте увековечения памяти погибших в 1932-1933 года», - сказал В.ЮЩЕНКО и выразил надежду, что в Украине появятся достойные мемориалы «невинно убиенным 10 миллионам людей».

Среди первоочередных задач он выделил создание Национальной Книги Памяти, в которой должны быть высечены имена каждого невинно убиенного и названия всех населенных пунктов, которые пострадали от геноцида. Книга Памяти должна стать «сердцем» Мемориала в Киеве, открытие которого состоится осенью 2008 года, отметил В.ЮЩЕНКО.