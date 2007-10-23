Киевляне смогут платить за парковку с помощью мобильного телефона

Уже в январе 2008 года на 80% оплата парковки автотранспорта в Киеве будет осуществляться безналично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, комментируя реализацию проекта городской власти о переходе на безналичную оплату парковки в столице.

По ее словам, предусмотрено и уже реализуется два механизма внедрения безналичной оплаты парковки - это квартальные абонементные талоны на парковку, а также оплата с помощью мобильного телефона.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что сегодня возникли некоторые проблемы в договоренностях с операторами мобильной связи, которые будут предоставлять эту услугу. Сейчас еще продолжаются переговоры между городской властью и представителями компаний мобильной связи. Связано это с тем, что сначала существовала договоренность о 10% средств, которые эти компании будут оставлять себе при обслуживании клиентов по оплате за парковку, но, как сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, они подняли эту сумму до 30%. Сейчас ведутся переговоры, каким образом можно этот процент уменьшить.

«Мы сейчас это согласовываем, потому что это будет лучше для того, чтобы сломать ментальность. Нам нужно преодолеть проблему ментальности, а потом все будет иначе. Но я считаю, что 80% оплаты (за парковку – УНИАН) с января – это будет безналичная оплата», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.