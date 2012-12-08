Покупателей жилья в Киеве привлекают двухкомнатные хрущевки

Об этом говорится в обзоре купли-продажи квартир в Киеве компании Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

В ноябре 2012 года по сравнению с октябрем средняя заявленная цена кв. м снизилась на 0,7%.

Количество предложений продажи квартир Киева в ноябре по сравнению с октябрем снизилось на 1,7%.

В ноябре в структуре предложения доля трёхкомнатных квартир составила 37%, двухкомнатных - 31%, однокомнатных - 21%. Меньше всего было выставлено на продажу многокомнатных (с пятью и более комнатами) квартир (3%).

Наибольший интерес у покупателей вызвали квартиры эконом-сегмента: однокомнатные стоимостью до 50 тыс. долл., двухкомнатные «хрущёвки» - до 60 тыс. долл., (до 80 тыс. долл. в панельных домах) и трёхкомнатные квартиры стоимостью до 90 тыс. долл. По прогнозам компании, как средняя заявленная, так и средняя реальная стоимость квадратного метра квартир Киева, скорее всего, продолжит плавное снижение за счёт ещё более активного торга на рынке.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.