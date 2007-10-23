Как победа оппозиции в Польше скажется на Украине

Победа оппозиционной партии “Гражданская платформа” на выборах в Польше будет способствовать евроинтеграции Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что результаты выборов и вероятная конфигурация правительства во главе с лидером “Гражданской платформы” Дональдом ТУСКОМ повлияют на тактику внешней политики Польши, в том числе и в отношениях с Европейским Союзом.

В.ЧАЛЫЙ напомнил, что в последнее время Польша, занимая достаточно жесткую позицию, вызывала раздражение у старых членов ЕС, и сейчас в “бюрократических” структурах ЕС ожидают, что с новым правительством будет легче сотрудничать в вопросах развития евросообщества.

“В этом смысле это может быть использовано для того, чтобы усилить виденье Польшей будущего ЕС, ведь не секрет, что эта страна является сторонником дальнейшего расширения ЕС”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

В то же время, он подчеркнул, что употребление словосочетания “Польша - адвокат Украины в ЕС” является неправильным, поскольку в действительности Польша защищает свои национальные интересы, которые совпадают с национальными интересами Украины. По его словам, именно поэтому позиция представителей Польши в Евросоюзе и других международных организациях способствует европейской интеграции Украины.

В.ЧАЛЫЙ напомнил, что несколько влиятельных евродепутатов польской “Гражданской платформы” являются друзьями Украины. “Я ожидаю позитивов от таких результатов выборов”, – добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, во внешней политике Польши будет больше прагматизма и меньше эмоций по отношению к России, улучшатся отношения с Германией, будет благоприятной атмосфера для многостороннего диалога в сфере безопасности, в котором задействована Украина.

В.ЧАЛЫЙ добавил, что победа партии Д.ТУСКА на выборах определенным образом облегчит ведение внешней политики Украины во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку еще во время президентской избирательной кампании 2004 года между блоком “Наша Украина” и партией “Гражданская платформа” было подписано соглашение о сотрудничестве.

“Если говорить в целом, в Польше вряд ли есть слишком разные позиции относительно отношения к европейской интеграции Украины”, - сказал эксперт.