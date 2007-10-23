Черновецкий продал две квартиры за 4 миллиона

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО постоянно действующая комиссия по подготовке, организации и проведению конкурса по продаже жилья продала на аукционе две столичные квартиры за 4 млн.065 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Дениса БАССА.

По словам Д.БАССА, жилье на ул. Щекавицкой, 30/39, продано за 2 млн. 770 тыс. грн., а квартира на пр. 40-летия Октября, 68, - за 1 млн. 295 тыс. грн.

Полученные средства направят на обеспечение жильем тех, кто стоит в льготных квартирных очередях: многодетных семей, инвалидов, малообеспеченных и т.д.

Как отмечает пресс-служба КГГА, основная идея проведения аукционов заключается в том, чтобы продавать дорогие квартиры, а на вырученные средства приобретать больше социального жилья.

Комиссия объявила о выставлении на конкурс еще 5 квартир: три из них по ул. Княжий затон, 21, (однокомнатная и 2 четырехкомнатные) и две на ул. Голосеевской, 13, (одно- и трехкомнатная).

«К оценке квартир мы привлекли экспертов, в частности, ведущие агентства недвижимости. Мы пытались сделать цены привлекательными, чтобы как можно больше киевлян смогли принять участие в конкурсе. В целом цены близки к рыночным», - отметил Д.БАСС.

В первом полугодии 2008 года на конкурс планируется выставить еще около 40 квартир и обеспечить жильем около 120 очередников.

Кроме того, мэрия запускает новую программу строительства социального жилья для педагогов и для медиков.

Как сообщал УНИАН, 19 октября т.г. в столичной мэрии с участием первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА состоялось заседание конкурсной комиссии по продаже квартир в новостройках, во время которого были открыты конверты с конкурсными предложениями.

На продажу утверждены квартиры: на ул. Тимошенко, 15-Г, кв. 11 (1 млн. 85 тыс. 632 грн.); на просп. Героев Сталинграда, 4-А, кв. 3 (1 млн. 256 тыс. 342 грн.); на ул. Ломоносова, 60-А, кв. 56 (889 тыс. 408 грн.); на ул. Лебедева-Кумача, 5, кв. 472 (1 млн.165 тыс. 733 грн.); на ул. Щекавицкой, 30/39, кв. 261 (2 млн. 260 тыс. 456 грн.); на просп. 40-летия Октября, 68, кв. 4 (1 млн. 284 тыс. 135 грн.).