Силовики, Минюст, Минфин и пограничники будут «шпионить» за украинцами вместе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Инструкция вступила в силу одновременно с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины. Задачей Инструкции является установление единого порядка организации проведения негласных следственных (розыскных) действий следователями и уполномоченными оперативными подразделениями правоохранительных органов, а также прокурорами, которые осуществляют надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием.

В соответствии с Инструкцией, негласные следственные (розыскные) действия – это разновидность следственных действий, сведения о факте и методах проведения которых не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины (ст. 246 УПК Украины).

В частности, документом определяются такие виды негласных следственных (розыскных) действий, как аудио-, видеоконтроль лица, наложение ареста на корреспонденцию, обзор и выемка корреспонденции, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, снятие информации с электронных информационных систем без ведома ее владельца, собственника или держателя, обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица, наблюдение за лицом в публично доступных местах, аудио-, видеоконтроль места, негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, наблюдения за вещью или местом в публично доступных местах.

Инструкцией определяются способы контроля за совершением преступления, такие как контролируемая поставка, контролируемая закупка, оперативная закупка, специальный следственный эксперимент и имитирование обстановки преступления.

Кроме того, документом определяются основания и порядок получения разрешения на проведение негласных следственных (розыскных) действий; порядок фиксации результатов негласных следственных (розыскных) действий и исследования информации; порядок засекречивания и рассекречивания материальных носителей информации о проведении негласных следственных (розыскных) действий; порядок уничтожения сведений (материальных носителей информации о факте, методах и результатах), проведение негласных следственных (розыскных) действий.

Инструкцией также установлено обеспечение права лица на информацию о проведении относительно него негласных следственных (розыскных) действий.

Как отметили в пресс-службе Минюста, согласно положениям Уголовного процессуального кодекса Украины негласные следственные (розыскные) действия, в зависимости от их вида и конкретной цели, проводятся относительно подозреваемого или иного лица, если только в результате их проведения есть возможность получить сведения о преступлении и лице, которое его совершило, или обстоятельствах, которые имеют значение для досудебного расследования (о событиях, вещах и документах, которые имеют существенное значение для досудебного расследования) (ст. 246, 253, 261 УПК Украины).

Следственному судье необходимо предоставить сведения, в зависимости от вида негласного следственного (розыскного) действия, полученные в ходе досудебного расследования, подтверждающие невозможность получения сведений о преступлении или лице, которое его совершило, иным способом.