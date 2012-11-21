Власенко: новый УПК превратил Украину в полицейское государство

"Я считаю, что новый Уголовно-процессуальный кодекс с сегодняшнего дня фактически превратил Украину в полицейское государство", - отметил он.

"Раньше, во-первых, человек должен был знать заранее, что против него возбуждено уголовное дело. С момента предъявления обвинения или задержания, он имел право на услуги адвоката. С момента того, как он становился свидетелем, он имел право на адвоката", - напомнил защитник Юлии Тимошенко.

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"Если проводился обыск. Он, во-первых, велся в присутствии собственника жилья... Сейчас жилье можно обыскивать и проникать в него секретно... Вы сейчас сидите здесь, а у вас в квартире идет обыск. И вы об этом не знаете", - отметил он, добавив, что обжаловать такой обыск не удастся.

"Статья 274 "Негласное получение образцов для сравнительного исследования". Это означает, что вашу кровь, ваши образцы ДНК, отпечатки пальцев можно получить негласно и использовать, как доказательства по уголовному делу. Вы об этом даже знать не будете. Вот абсурд", - рассказал депутат.

"Можно устанавливать аудио- и видеонаблюдение. В частности, статья 270 "Аудио и видео контроль места". Осуществляется путем тайной видеозаписи внутри публично доступных мест, без ведома их владельца или находящихся людей", - процитировал он новый УПК.

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"Очень страшная вещь - это статья 97-я этого кодекса - показания с чужих слов. Я это называю - мертвецы начинают говорить. Цитирую часть первую: "Показаниями с чужих слов является высказывание осуществленные в устной, письменной или иной форме, относительно определенного факта, основанное на объяснении другого лица, - отметил Власенко. - ...Например, Власенко говорит, что он слышал от Петренко, как Петренко слышал от Михайленко, что 10 лет назад Мустафа убил человека. И это является доказательством по уголовному делу", - цитирует Украинская правда.