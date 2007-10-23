Газпром: украинские потребители своевременно погашают долг

Погашение долга украинскими потребителями за российский газ осуществляется в соответствии с достигнутыми договоренностями. Об этом сообщает управление информации российского газового монополиста "Газпром" по итогам сегодняшней встречи председателя правления компании Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО, передает РИА Новости.

"Стороны обсудили вопросы поставок газа, было отмечено, что на сегодняшний день погашение задолженности хозяйствующих субъектов за поставленный на Украину газ осуществляется в соответствии с достигнутыми договоренностями", - говорится в пресс-релизе "Газпрома".

Как сообщалось, 2 октября "Газпром" заявил, что сократит поставки природного газа для Украины в случае непогашения до 1 ноября 2007 года задолженности в размере 1,3 миллиарда долларов, которую накопила украинская сторона. Из этой суммы 700 миллионов долларов "Нафтогаз Украины" должен "УкрГаз-Энерго", 300 миллионов долларов - "УкрГаз-Энерго" - RosUkrEnergo, еще 300 миллионов долларов RosUkrEnergo - "Газпрому".

Стороны договорились, что долг будет погашен до 1 ноября, при этом RosUkrEnergo в счет погашения задолженности перед "Газпромом" передало ему 8 миллиардов кубометров газа из подземных газовых хранилищ Украины.

В середине октября глава совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о возможном отказе от посредников в газовых отношениях между Россией и Украиной уже в 2008 году. В частности, Д.МЕДВЕДЕВ сказал, что посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией появились в определенном историческом контексте по инициатие украинской стороны и их наличие сегодня не вполне объяснимо для РФ. По его мнению, отказ от услуг посредников, возможно, упростит взаимоотношения в газовой сфере между двумя странами и поможет Украине рассчитываться в срок за газ, не создавая таких больших долгов.