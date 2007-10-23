Ющенко о евреях, инспирированных планах, провокаторах и взаимопонимании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что еврейская община будет противодействовать “извне инспирированным намерениям превратить ее в инструмент давления и спекуляции, в частности на исторических темах”.

Об этом Президент Украины заявил во время встречи с представителями еврейских общественных организаций и украинской интеллигенции. Главная тема встречи – состояние обеспечения прав еврейской общины и общее противодействие любым проявлениям ксенофобии в Украине, сообщает пресс-служба Президента.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО отметил: государство способно должным образом решить проблемы еврейской общины. В то же время он подчеркнул, что в этом направлении нужно тесное сотрудничество и взаимная поддержка. «Мы должны работать в духе понимания и уважения», – сказал глава государства.

При этом он выразил надежду, что еврейская община будет противодействовать извне инспирированным намерениям превратить ее в инструмент давления и спекуляции, в частности на исторических темах.

Он отметил, что нападения на представителей еврейского общества и разжигание междунациональной розни стоят в одном ряду с действиями провокаторов, которые за последнее время неоднократно пытались разорить украинские национальные знаки и государственные символы (на Говерле, в Харькове, Крутах).

Президент при этом заметил, что такие действия могут иметь внешних режиссеров, заинтересованных в заострении общественной ситуации в Украине. Он отметил, что его позиция в этом вопросе категорическая: Служба безопасности Украины и правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти виновников таких действий с последующим исчерпывающим и жестким наказанием по закону.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что высоко ценит тесный и конструктивный диалог с еврейской общиной и это, отметил он, – важный вклад в поддержку покоя и понимания в междунациональных отношениях в нашей стране.

Глава государства в который раз отметил, что жестко осуждает любые проявления междунационального неуважения и вражды. В Украине, по его словам, господствует устойчивое взаимопонимание между всеми национальными общинами.

Участие во встрече приняли председатель Ассоциации еврейских общественных организаций и обществ Украины Иосиф ЗИСЕЛЬС, президент Еврейского совета Украины, председатель фонда «Память Бабьего Яра» Илья ЛЕВИТАС, ответственный секретарь общественного комитета чествования памяти жертв Бабьего Яра Виталий НАХМАНОВИЧ, президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим РАБИНОВИЧ, член Правления Ассоциации еврейских общественных организаций и обществ Украины Александр ПАСХАВЕР, председатель Еврейского фонда Украины Александр ФЕЛЬДМАН, директор института Юдаики Леонид ФИНБЕРГ, поэт, литературный критик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей ФИШБЕЙН, и.о. директора Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ, директор Института философии имени Г.С.Сковороды НАН Мирослав ПОПОВИЧ.

На встрече также присутствовали первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.