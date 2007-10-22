Российские акционеры Днепрогаза затягивают с помощью пострадавшим

Исполняющий обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ заявил о затягивании российскими акционерами «Днепрогаза» подписания соглашения о предоставлении помощи пострадавшим от взрыва газа в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ сказал сегодня на брифинге в Днепропетровске.

По его словам, сегодня представители ЗАО «Комплексные энергетические системы» (Россия) согласно предыдущей договоренности, должны были прибыть в Днепропетровск и подписать соответствующее соглашение с Днепропетровской ОГА.

В.БОНДАРЬ отметил, что вместо этого сегодня российская сторона направила свой вариант соглашения о материальной помощи пострадавшим.

Губернатор Днепропетровской области подчеркнул, что его этот вариант соглашения не устраивает, поскольку в нем остается спорным вопрос о механизме перечисления средств российскими акционерами «Днепрогаза».

«Я считаю, что таким образом российская сторона оттягивает время подписания соглашения более скорой адресной выплаты средств пострадавшим вследствие взрыва газа в Днепропетровске», - отметил В.БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября после переговоров с президентом холдинга «Комплексные энергетические системы» (российский акционер «Днепрогаза») Михаилом СЛОБОДИНЫМ В.БОНДАРЬ сообщил, что российский акционер в понедельник, 22 октября, подпишет соглашение о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате взрыва газа в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Вследствие взрыва газа погибли 23 человека.