Украина в ночь на 28 октября переходит на ”зимнее” время

Украина в ночь на последнее воскресенье октября переходит на "зимнее" время.

В ночь на 28 октября в 04.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад.

Переход на “зимнее” время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.

До 1996 года «зимнее» время вводилось в последнее воскресенье сентября. После этого правительство решило синхронизировать перевод стрелок с большинством европейских стран.

Впервые же «летний» и «зимний» порядок отсчета времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Сейчас на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.