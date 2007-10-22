Ющенко поговорил с Вексельбергом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с российским бизнесменом Виктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ вопросы выплаты компенсаций жертвам взрыва бытового газа в Днепропетровске.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча в Секретариате Президента состоялась по инициативе В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА. (УНИАН: ОАО «Днепрогаз» входит в холдинг «Газэкс», аффилированного российской компанией «Ренова» В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА.)

Президент Украины отметил, что держит на личном контроле все вопросы, связанные с трагедией.

Глава государства обратился к В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ с просьбой отчитываться о ситуации по возмещению ущерба. Также В.ЮЩЕНКО затронул вопрос о возобновлении газоснабжения в жилом массиве Победа, где произошли взрывы.

В свою очередь В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ гарантировал, что пострадавшим в Днепропетровске будет обеспечена выплата компенсаций по 500 тыс. грн. независимо от результатов и сроков расследования причин.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. В результате взрыва газа погибли 23 человека.