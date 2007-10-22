Украина присоединилась к миротворческим силам Юго-Восточной Европы

Украина присоединилась к Многонациональным миротворческим силам Юго-Восточной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

«На этой встрече Украина присоединилась к соглашению о совместных миротворческих силах», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он сообщил, что следующим этапом станет ратификация соответствующего соглашения в парламенте Украины. А.ГРИЦЕНКО отметил, что выполнение конкретных миссий будет приниматься совместно командованием миротворческой бригады и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Украины напомнил, что Украина в прошлом году уже обеспечивала транспортировку миротворческой бригады стран Юго-Восточной Европы из Румынии в Афганистан и в обратном направлении. Он заверил, что для Украины остается приоритетом усиление своего вклада в миротворческую деятельность для укрепления безопасности на Европейском континенте.

Кроме того, по его словам, участники встречи отметили, что Украина принимает участие во всех четырех операциях НАТО – на Балканах, в Ираке, в Афганистане и в операции «Активные усилия».