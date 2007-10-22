Еще одна ”газовая” авария: в Кировограде горел 9-этажный дом

В Кировограде в минувшие сутки около 21.30 в результате утечки бытового газа в девятиэтажном жилом доме возник пожар.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области, причиной возгорания в квартире на 4-м этаже стала разгерметизация соединительного шланга стояка с газовой плитой. В то же время в квартире на 7-м этаже соседнего подъезда также оказалась аналогичная разгерметизация без последующего горения.

Согласно информации пресс-службы управления, пожар был быстро ликвидирован, конструктивные элементы здания не повреждены. Погибших и травмированных нет.

С целью предотвращения взрыва газа в доме отключено газо- и электроснабжение. Специалисты проверили арматуру газораспределительного пункта, отклонения от нормы не зафиксированы. По результатам контрольных замеров газ в квартирах, подъездах и на лестничных клетках дома не выявлен.

Возле распределительного газового щита организовано дежурство бригады аварийной службы газа. В доме проводятся восстановительные работы.

В данное время без газо- и электроснабжения остаются жильцы 215 квартир в шести подъездах дома.