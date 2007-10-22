Украинскую чайку не пускают в Атлантику (фото)

Путешествие украинских казаков на судне XVII века "Спас" в Америку срывается. Моряки чайки не смогут принять участия в регате Atlantic Race Cruise - 2007, поскольку у команды серьезные трудности с получением документов от инспекции судоходства Украины, сообщает Сегодня.

На данный момент судно находится в Николаевском порту. Инспекция не может классифицировать судно, чтобы разрешить ему покинуть пределы акватории Черного моря.