Украинскую чайку не пускают в Атлантику (фото)

13:19, 22 октября 2007
Общество
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“Спас” не могут классифицировать?

Путешествие украинских казаков на судне XVII века "Спас" в Америку срывается. Моряки чайки не смогут принять участия в регате Atlantic Race Cruise - 2007, поскольку у команды серьезные трудности с получением документов от инспекции судоходства Украины, сообщает Сегодня.

На данный момент судно находится в Николаевском порту. Инспекция не может классифицировать судно, чтобы разрешить ему покинуть пределы акватории Черного моря.

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