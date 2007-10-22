Украинскую чайку не пускают в Атлантику (фото)
13:19, 22 октября 2007Общество
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“Спас” не могут классифицировать?
Путешествие украинских казаков на судне XVII века "Спас" в Америку срывается. Моряки чайки не смогут принять участия в регате Atlantic Race Cruise - 2007, поскольку у команды серьезные трудности с получением документов от инспекции судоходства Украины, сообщает Сегодня.
|Фото Виталия данильченко / УНИАН
На данный момент судно находится в Николаевском порту. Инспекция не может классифицировать судно, чтобы разрешить ему покинуть пределы акватории Черного моря.
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