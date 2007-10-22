Жителей взорвавшегося дома хотят заселить в «братскую могилу»?

Разрушенный взрывом бытового газа дом в Днепропетровске на ул. Мандрыковской могут отремонтировать и вновь заселить прежними жильцами! Об этом со ссылкой на представителя генподрядчика, президента областной строительной ассоциации «Днепр» Станислава Федорова, пишет Сегодня.

"Однозначно демонтируют третий и четвертый подъезды, - заявил Федоров. - А по первому и второму будет создана спецкомиссия. Она изучит степень повреждения дома и после экспертизы решит, можно или нет его эксплуатировать. Но лично я считаю, что эти два подъезда могут повторно заселить. На данный момент, кроме выбитых стекол, там особых повреждений нет. Да и нельзя терять так просто 5 тысяч кв. м. жилья!"

Большая часть жильцов в шоке от перспективы вернуться в отремонтированный после взрыва дом. Они называют его «братской могилой» и утверждают, что не согласятся на повторное вселение даже если им доплатят за это.

Однако в городе говорят, что в дом не обязательно будут вселять пострадавших. Его могут после ремонта отдать тем, кто стоит в очереди на жилье. Очередники далеко не все пугаются такой перспективы. Многие мотивируют свою позицию тем, что не верят в призраков…