Наташу Королеву обокрали в Киеве на «Танцах со звездами»

В минувшую пятницу на репетиции «Танцев со звездами» случилась неприятность - Наташу Королеву обокрали прямо в павильоне. После репетиции Наташа собиралась ехать в свой номер в гостиницу «Лыбидь», когда вдруг выяснилось: исчез багаж. Не обнаружились и вещи Евгения Папунаишвили - партнера поп-звезды по «Танцам».

- Мы сначала не поверили в кражу, думали, может, где-то не там оставили, - рассказала Наташа «Комсомольской правде в Украине».- Но потом все-таки убедились в том, что вещи были украдены.

Для того чтобы выследить вора, администраторы проекта даже обратились к компьютерным хакерам.

- Ребята по работающим сим-картам отследили, что вещи долго пребывали на территории павильона, в котором проходят съемки, - рассказала Королева. - Но как ни искали - найти их мы не смогли: видимо, хорошо спрятали. Уже ближе к ночи в последний раз сигнал был зафиксирован в районе Виноградаря. И все.

Обращение с просьбой вернуть хотя бы документы было не раз озвучено в эфире одного из украинских телеканалов. Однако поиски таким методом успехом пока не увенчались.

- Я не знаю, как мы теперь уедем домой, а потом вернемся назад на съемки, - жалуется расстроенный Папунаишвили. - Организаторы пытаются решить этот вопрос, но настроение уже не то…

- Самое обидное не то, что украли деньги и мобильник. Жальче всего вещей, которые ворам не нужны: у меня на телефоне были фото семьи, сына, - сокрушается Королева. - Недавно у бабушки моей был день рождения, мне передали несколько фото, я их с собой носила. А противнее всего, что кто-то копался в твоем личном своими руками...