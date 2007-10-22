По Московскому мосту разбросало пять автомобилей (фото)

Московский мост в Киеве не зря прозвали проклятым. Воскресное ДТП, случившееся около часа дня, парализовало движение на переправе через Днепр более чем на три часа. И снова виной всему реверс. В начале реверсной полосы, со стороны Петровки, по всем полосам были разбросаны 5 покореженных авто: "БМВ", "Ниссан", "Мазда", "Мицубиси" и "Опель", немного зацепило и троллейбус. Вокруг валялись детали — пружины, колеса, а вся проезжая часть была густо усыпана битым стеклом.

Люди выходили из застрявшего в пробке транспорта и шли толпой, напоминая первомайскую демонстрацию времен СССР. Водители же пытались объехать гиблое место, так что движение застопорилось практически на всех главных магистралях столицы.

"У "Ниссана" оторвало капот, и он подлетел прямо мне под колеса. У меня теперь разорвано колесо, немного помята дверца. Но это ерунда, моя машина меньше всего пострадала. Вон у "БМВ" весь передок помят, да и с водителем проблемы, — рассказал Николай Соловицкий, водитель "Опеля". — Я подошел к нему — у него глаза открыты и реакции никакой".

Николай собирался на днях продавать машину, теперь сделку придется отложить. Водитель троллейбуса Михаил Полозук сказал: "БМВ, видимо, ударили сзади, потом "Мазду" развернуло и она дважды "поцеловала" бока моего троллейбуса. Благо, я ехал небыстро и все пассажиры сидели, так что отделались испугом". К месту ДТП примчали три "скорые". Врачи говорили, что пострадали 6 человек. По словам очевидцев, два человека погибли. Однако вчера ни врачи, ни правоохранители это не комментировали.

Шоферы, стоявшие в пробке, добавляли работы гаишникам, поскольку то и дело наталкивались друг на друга и били фары. Томиться в пробке не захотел один из водителей километровой тянучки. Он решил развернуться и зацепил "Жигули". Оба оказались на встречке у края моста, но обошлось.

Реверс обещают убрать уже много лет. Последней датой называют 1 декабря.

Люди вереницей шли через весь мост. Преодолев место всеобщей "толкучки", пытались остановить хоть какой-то транспорт.

"Мазда" дважды расцеловала левый бок троллейбуса. Сзади этой парочки остался "БМВ" с помятым передком.

"Мицубиси" — один из 5 участников "борьбы". Иномарке сильно досталось, передняя часть восстановлению не подлежит. ""Ниссан", ехавший в сторону Троещины, поддели сзади. Автомобиль подбросило вверх, а потом понесло на встречку и развернуло. По всему мосту валялись запчасти иномарки, рядом с машиной лежал капот. "Опель", наехав на него, лишился колеса, другие машины побили фары и погнули бока.

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