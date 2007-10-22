В БЮТ посчитали, что Янукович покупал газ по 160 долларов
11:13, 22 октября 2007Общество
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И предлагают вариант диалога с Москвой
|Сергей Терехин
«Мы должны сесть и договориться, каким образом будем обменивать газ, как товар - на услугу транзита», - считает Терехин.
Относительно долга, который появился за последний год правления правительства Виктора Януковича, Терехин предупредил, что после прихода к власти нового правительства вопрос куда пропали средства, заплаченные за голубое топливо, будет обязательно выяснен.
«Если разложить этот долг на цену газа, то окажется, что уже в этом году Украина получала газ по цене свыше 160 долларов за тысячу кубометров», - заявил Сергей Терехин.
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