В БЮТ посчитали, что Янукович покупал газ по 160 долларов

В прямом эфире радио «Эра» кандидат в народные депутаты от БЮТ Сергей Терехин заявил, что не может быть и речи об установлении рыночных цен на газ, ведь и поставщик, и Украина, которая предоставляет услуги транзита по своей территории, – естественные монополисты, сообщает сайт БЮТ

«Мы должны сесть и договориться, каким образом будем обменивать газ, как товар - на услугу транзита», - считает Терехин.

Относительно долга, который появился за последний год правления правительства Виктора Януковича, Терехин предупредил, что после прихода к власти нового правительства вопрос куда пропали средства, заплаченные за голубое топливо, будет обязательно выяснен.

«Если разложить этот долг на цену газа, то окажется, что уже в этом году Украина получала газ по цене свыше 160 долларов за тысячу кубометров», - заявил Сергей Терехин.