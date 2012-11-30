В центре Ужгорода неизвестные бросили мину

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, утром в четверг на лестнице, которая ведет с улицы Фединца к Крестовоздвиженскому греко-католическому кафедральному собору и проходит между частным домом и кафе, нашли "неизвестный предмет, похожий на взрывоопасный".

Ведущая к храму лестница довольно оживленная, она расположена в самом центре города.

В управление МЧС обратились местные жители. К месту вызова прибыла пиротехническая группа Аварийно-спасательного отряда.

По данным теруправления, пиротехники установили, что опасная находка является минометной миной времен Второй мировой войны.

Мину вывезли и обезвредили на военном полигоне рядом с Ужгородом.

В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств происшествия, уточнили в ТУ МЧСУ в Закарпатской области.