В центре Ужгорода неизвестные бросили мину
В Ужгороде неизвестные оставили минометную мину на лестнице между жилыми домами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, утром в четверг на лестнице, которая ведет с улицы Фединца к Крестовоздвиженскому греко-католическому кафедральному собору и проходит между частным домом и кафе, нашли "неизвестный предмет, похожий на взрывоопасный".
Ведущая к храму лестница довольно оживленная, она расположена в самом центре города.
В управление МЧС обратились местные жители. К месту вызова прибыла пиротехническая группа Аварийно-спасательного отряда.
По данным теруправления, пиротехники установили, что опасная находка является минометной миной времен Второй мировой войны.
Мину вывезли и обезвредили на военном полигоне рядом с Ужгородом.
В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств происшествия, уточнили в ТУ МЧСУ в Закарпатской области.