Ющенко: для украинского кино пришли трудные времена

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО желает успехов украинским лентам на ХХХVІІ Киевском международном кинфестивале “Молодость”. Это он подчеркнул, выступая с приветственным словом на открытии фестиваля в Национальном дворце “Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент напомнил, что сейчас для украинского кино наступили трудные времена. Однако, по его мнению, “когда свое кино делали Александр Довженко, Иван Миколайчук и другие украинские мастера, им было не легче”.

В.Ющенко сказал, что украинское кино живет на славных украинских традициях. “Я хочу, чтобы этот фестиваль был успешным для украинского кино”, - заметил Президент.

Как сообщалось, 37-й Международный киевский кинофестиваль «Молодость» продлится с 20 по 26 октября.