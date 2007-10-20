Ющенко: для украинского кино пришли трудные времена
Но ни Довженко, ни Миколайчуку не было легче
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО желает успехов украинским лентам на ХХХVІІ Киевском международном кинфестивале “Молодость”. Это он подчеркнул, выступая с приветственным словом на открытии фестиваля в Национальном дворце “Украина”.
Как передает корреспондент УНИАН, Президент напомнил, что сейчас для украинского кино наступили трудные времена. Однако, по его мнению, “когда свое кино делали Александр Довженко, Иван Миколайчук и другие украинские мастера, им было не легче”.
В.Ющенко сказал, что украинское кино живет на славных украинских традициях. “Я хочу, чтобы этот фестиваль был успешным для украинского кино”, - заметил Президент.
Как сообщалось, 37-й Международный киевский кинофестиваль «Молодость» продлится с 20 по 26 октября.