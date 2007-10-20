Хозяева Днепрогаза: мы хотим, чтобы жители не боялись газа в домах

Российские владельцы ОАО «Днепрогаза» (ЗАО «Комплексные энергетические системы») планируют инвестировать в течение ближайших 5-7 лет в газораспределительную систему Днепропетровска до 250 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Днепропетровске совладелец и президент ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил СЛОБОДИН.

По его словам, эти средства будут направлены на «обеспечение приемлемого уровня надежности систем и их нормального функционирования». «Мы хотим, чтобы жители города не боялись того, что у них есть газ в домах», - отметил М.СЛОБОДИН.

По его словам, размеры инвестиций просчитаны экспертами российской компании. М.СЛОБОДИН уточнил, что приблизительно такие же средства инвестируются в другие предприятия компании, в частности, в Российской Федерации.