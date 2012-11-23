Квартирант присвоил около 100 тыс. долл., обнаруженных в тайнике

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

Как выяснили правоохранители, житель Чернигова пенсионного возраста сдавал квартиру своему 61-летнему знакомому. Квартирант решил сделать в помещении косметический ремонт, и пригласил бригаду строителей. Рабочие, снимая межкомнатные двери, обнаружили потайной ящик с пачками валюты (60 тыс. евро и 25 тыс. долл. США). Они отдали деньги квартиранту, а тот решил потратить средства и приобрел автомобиль. Впоследствии об опустошенном тайнике узнал владелец квартиры. Он стал требовать свои деньги, а когда просьбы оказались тщетными, обратился за помощью к милиции.

Работники милиции задержали похитителя денег. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.