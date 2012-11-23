Ресторан в центре Киева подожгли четверо неизвестных в масках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района Киева, ведомство осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству об умышленном убийстве двух человек в ресторане «Аура» по ул. Владимирский Спуск, 2 (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство).

По уголовному производству прокурором Печерского района Киева назначен прокурор – процессуальный руководитель, который будет осуществлять надзор за соблюдением законности при проведении досудебного расследования.

По данным прокуратуры, 23 ноября около 3 часов ночи в ресторан «Аура» через служебный вход ворвались четверо мужчин в масках и заставили людей лечь на пол. При этом злоумышленники угрожали устройством, похожим, по свидетельству очевидцев, на револьвер. Сразу же они облили помещение легковоспламеняющимся веществом и подожгли ресторан. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили в помещении ресторана тела двух женщин.

Печерским райуправлением милиции сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 115 УК Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато следствие.