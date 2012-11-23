В центре столицы взорвался и выгорел дотла элитный ресторан: есть жертвы (видео)

Огнем было охвачено почти 600 квадратных метров. На место прибыли 30 пожарных автомобилей. Они растянулись цепочкой от Арки дружбы народов до Европейской площади. Вся территория вокруг ресторана была оцеплена милицией. Пожару присвоен наивысший ранг сложности, передает Комсомольская правда в Украине.

В ресторане на момент ЧП находились люди. Спасатели уже извлекли тела двоих погибших - женщины работали в ресторане уборщицами. Еще 4 охранников-мужчин успели выбежать из здания.

Как говорят очевидцы, накануне пожара возле ресторана был слышан громкий взрыв. Уже известно, что это взорвались газовые баллоны.

- Около трех ночи я слушал плеер, чувствую, земля содрогнулась. Я испугался, начал смотреть по сторонам, а вся Арка дружбы народов окутана дымом. Минут через 5-7 на место приехали пожарные машины, - рассказал продавец одного из ближайших киосков.

К слову, по словам представителей МЧС, взрыв мог быть намного сильнее. В подсобном помещении возле ресторана хранились около 30 кислородных и газовых баллонов. Часть из них спасатели выносили из пожара буквально в руках.

- Если бы взорвались все баллоны, Арка дружбы народов, наверное бы, рухнула вместе со смотровой площадкой, - рассказал один из пожарных, работающих на месте.

Сейчас вместо помещения с одним из самых дорогих ремонтов в Киеве под смотровой площадкой осталось несколько бетонных столбов, которые поддерживали стены, вокруг разбросаны остатки мебели, разбитая посуда.