Больше половины тех, кто обращался суд, остались довольны (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола, посвященного презентации и обсуждению результатов мониторинга доступности, независимости и справедливости правосудия в Украине, сообщила директор Центра судейских студий, руководитель швейцарского проекта «Поддержка судебной реформы в Украине» Наталия Верещинская.

Она отметила, что мониторинг был проведен 15 августа 2012 года во всех апелляционных и местных судах путем анонимного анкетирования работниками аппарата суда 21 тысяч 28 граждан – посетителей судов.

«Общая оценка деятельности судов выглядит более положительной, чем результаты большинства социологических опросов граждан относительно уровня доверия к суду и оценке работы органов судебной власти», - сказала Н.Верещинская.

Такой результат она объяснила тем, что в опросе принимали участие граждане, которые или непосредственно обратились в суд, или имели неоднократный опыт таких обращений, поэтому «имели собственный взгляд на оценку деятельности судебной власти».

Кроме того, отметила Н.Верещинская, объективность результатов исследования подтверждается тем, что в разных регионах наблюдаются одинаковые тенденции в ответах респондентов.

При этом наиболее острыми проблемными вопросами функционирования судебной системы опрошенные назвали удобство условий пребывания граждан в суде и эффективность организации работы суда.

По словам Н.Верещинской, в большинстве судов не хватает залов судебных заседаний, а сами помещения не имеют места для ожидания граждан и нужного количества мебели.

Также она сообщила, что до 10% граждан отметили, что не удовлетворены уровнем общения в судах.

В свою очередь присутствовавший на круглом столе представитель Центра Разумкова Николай Мельник напомнил, что наибольшую поддержку суд в Украине имел в 2005 году, а одну из наименьших – сегодня. Их нынешнее исследование в апреле, отметил он, показывает полную поддержку деятельности суда гражданами на уровне 2,9%, отдельных мероприятий – 20,5%. При этом уже в августе всего 3,3% граждан Украины смогли ответить, что полностью доверяют суду, 23% - преимущественно.

«Ставить под сомнение исследование, которое проводит Центр Разумкова или другие социологические центры, не стоит», - сказал Н.Мельник и отметил, что согласно их августовскому исследованию 68,9% граждан считают, что судебная власть сегодня политически зависима, в первую очередь, от Президента Украины.