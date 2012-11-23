Жильцы поврежденного взрывом дома через 2,5 месяца возвращаются домой

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя главы администрации Коминтерновского района по социальным и гуманитарным вопросам Дениса Дорожкина.

По его словам, люди уже вернулись в несколько квартир. Д.Дорожкин заметил, что в квартирах подключена горячая, холодная вода, канализация, электроэнергия, тепло, но газ будет включен, когда заселятся жильцы всех 36 квартир.

Д.Дорожкин добавил, что жильцам поврежденного дома сразу после аварии было предоставлено временное жилье, однако людям нужно будет его покинуть до 20 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме по улице Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, согласно предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадало пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 человек.

На сегодняшний день в поврежденном доме реконструировано: выполнен необходимый ремонт в квартирах, которые были разрушены частично, и капитальный ремонт в девяти квартирах, которые больше всего были повреждены взрывом. Также отремонтирован подъезд и установлен новый лифт производства КП «Харьковгорлифт» с диспетчеризацией. Во всем доме полностью заменены коммуникации.