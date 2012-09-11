В Харькове начали разбирать стены взорвавшегося дома (добавлены фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на генерального директора ООО «Стальконструкция», которое проводит работы, Сергея Евеля, работы по демонтажу стен дома проводиться круглосуточно до 1 октября.

С.Евель отметил, что на сегодняшний день уже демонтированы стены помещений на трех этажах - десятом (техническом), девятом и восьмом. Сейчас разбирают стены седьмого этажа. К работам привлечено 10 единиц техники и 50 рабочих. Периметр дома огражден забором. Здание охраняет милиция.

С.Евель отметил, что после демонтажа стены начнут восстанавливать.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Парамонова, сейчас продолжается описание имущества харьковчан, квартиры которых повреждены взрывом.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме по ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 человек. По данным специалистов, для восстановления дома нужно будет разобрать и отстроить две угловые стены. Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заверил жильцов дома, что все работы будут проведены до Нового Года.

Фото: Л.Дорошенко, "Сегодня".