Мы все - заложники ситуации в газовой отрасли

Причиной аварии в Днепропетровске может быть несанкционированное вмешательство в газовую систему, в том числе и врезка. Об этом сказал на пресс-конференции профессор Национальной Харьковской академии городского хозяйства Владимир СИДАН.

По его словам, нельзя исключать возможности самовольного вмешательства в работу системе газоснабжения.

Генеральный директор “Газекс-менеджмент” Андрей ПЕСТОВ (Россия) (эта компания контролирует АО “Днепрогаз”) отмечает, что газовое оборудование, которое там эксплуатируется отвечает всем предусмотренным нормам и имеет три системы защиты.

Он подчеркивает, что необходимо объективно расследовать причины аварии, а не просто «найти козлов отпущения». По его словам, если причины не будут точно определены, то эта авария может повториться. Он также подчеркнул, что Государственная комиссия до сих пор не сделала даже предварительных выводов о причинах и виновниках аварии.

А.ПЕСТОВ отмечает, что расследование должно проводиться открыто, и возможные причины аварии «нужно рассматривать публично». Он сообщил, что от компании работает собственная комиссия, но, по его словам, ее представителей не допускают к газораспределительным пунктам. По словам А.ПЕСТОВА, на сегодня, еще до завершения расследования, политики и пресса «уже определили виновных». Он сказал, что сегодня работникам «Днепрогаза» приходится снимать форменную одежду, поскольку жители города их обвиняют во всех бедах.

Исполнительный директор “Газекс-Украина” Виталий ДЕМЬЯНЮК считает, что все на сегодня стали «заложниками ситуации, которая сложилась в газовой отрасли». По его словам, нужно кардинально пересмотреть систему работы в отрасли. Он не исключает возможности делать это путем передачи газораспределительных сетей в концессию при сохранении их в государственной собственности. По его словам, это позволит привлечь инвестиции для модернизации и развития отрасли.

А.ПЕСТОВ назвал вредными заявления Юлии ТИМОШЕНКО о возможности национализации облгазов. По его словам, такие рассуждения «это большой удар для всего инвестиционного сообщества». Он также назвал странными заявления министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о незаключенных договорах о пользовании сетями.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября.