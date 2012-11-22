Бригинец: проект новой Десятинной церкви - уже на столе у главного архитектора

Член Градостроительного совета Киева при Главном управлении градостроения и архитектуры, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявляет, что проект строительства новой Десятинной церкви «уже лежит на столе у главного архитектора Киева», и таким образом «власть вплотную приблизилась к застройке Старокиевской горы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Несмотря на все заявления Министерства культуры и КГГА, которые якобы выступают против этого строительства, застройщик уже подготовил проект сооружения новой церкви. Это не первый раз в Киеве застройщик не реагирует на запреты и заявления власти и продолжает незаконные строительства», - заявил А.Бригинец.

Депутат напомнил, что на скандальные строительства по улице Гончара, 17-23, и над станцией метро «Театральная» также существуют запреты прокуратуры и решения суда. Однако строительства продолжались и в конечном итоге объекты были сооружены.

«По моему мнению, в дело должны вмешаться руководители УПЦ Московского патриархата. Надеюсь, они публично отмежуются от незаконной застройки Десятинной церкви», - отметил А.Бригинец.

В сообщении напоминается, что недавно Министерство культуры Украины выразило свою позицию по поводу поддержки ведущих исследователей в области византийской и древнерусской архитектуры, что в настоящее время невозможно выполнить научно-обоснованное воссоздание Десятинной церкви (ХХ ст.) для ее строительства в натуре.

Кроме того, в Министерстве культуры признали, что Старокиевская гора находится в критическом состоянии, поэтому не выдержать строительства и сползет вниз вместе с Национальным музеем истории Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года председатель КГГА Александр Попов заявил, что городская власть обеспечит сохранность фундамента Десятинной церкви в её первобытном виде.

Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение директора Института археологии АН Украины Петра Толочко о недопустимости какого-либо строительства на фундаменте Десятинной церкви.

В декабре были проведены работы по временному консервированию остатков фундамента Десятинной церкви, которые откопали для изучения археологи.

В середине октября с.г. А.Бригинец заявил, что над фундаментом Десятинной церкви установят плиту-монолит, что позволит построить на нем культовое сооружение.

«В действительности же речь идет о создании «фундамента» для нового строительства. Что это будет за сооружение, можно понять из задачи, которую заказчики получили от Минкультуры, которое предлагает создать там место с возможностью проводить богослужения», - заметил А.Бригинец.

Справка УНИАН. Десятинная церковь - первая каменная церковь Киевской Руси. Она была построена русскими и византийскими мастерами в 988-996 гг. в честь Рождества Богородицы во времена князя Владимира, который выделил на ее строительство и содержание десятую часть княжеских доходов - десятину (отсюда и название). В церкви был похоронен князь Владимир Святославович, его жена - византийская царевна Анна, также сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. В 1240 г. монголо-татары хана Батыя, захватив Киев, разрушили Десятинную церковь. В 1842 году церковь была отстроена, а в 1928-м снесена в связи с намерениями советской власти построить в этом районе правительственный квартал.