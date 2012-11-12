Старокиевская гора не выдержит строительства и рухнет вместе с Десятинной церковью

Об этом председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александру Бригинцу сообщили в Министерстве культуры в ответ на его депутатский запрос, в котором речь шла о недопущении строительства на фундаментах Десятинной церкви.

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Как сообщает пресс-служба А.Бригинца, в ответе Министерства культуры речь идет о том, что, “по предварительным инженерно-геологическими и геофизическими изысканиям, техническое состояние северо-восточной территории Старокиевской горы находится в критическом состоянии”. “На ней выявлены оползнеопасные процессы, а это ставит под сомнение целесообразность возведения новых зданий на территории усадьбы Национального музея истории Украины”, - заметили в Минкультуры.

«Надеюсь, те выводы, которые именно министерство предоставило мне в письме, перерастут в официальное запрещение строительства на Старокиевской горе», - сказал А.Бригинец.

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В Министерстве культуры заявили, что воссоздание Десятинной церкви невозможно из-за того, что состояние остатков храма позволяет лишь в общих чертах понять планировочную структуру памятника и точно не известны функциональное назначение отдельных компатриментов храма, количество куполов, место расположения отдельных элементов и украшений.