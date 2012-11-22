Прапорщика будут судить за самоубийство заключенного

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на купянского межрайонного прокурора Алексея Хоменко.

По его данным, во время досудебного следствия было установлено, что дежурному ИВС сообщили о склонности осужденного к суициду, однако прапорщик милиции неподобающим образом отнесся к выполнению своих служебных обязанностей.

Утром 8 октября, в нарушение требований служебных инструкций и своих функциональных обязанностей, дежурный лично не провел тщательный осмотр камер, в том числе и камеры, где находился обвиняемый, который покончил жизнь самоубийством. Дежурный также не провел обыск самого заключенного, которому удалось спрятать шнурок, который он и использовал для совершения суицида.

Кроме того, прапорщик не осуществлял лично и не предпринял надлежащих мер для обеспечения постоянного наблюдения со стороны наряда за заключенным в ИВС.

Купянская межрайонная прокуратура завершила расследование уголовного дела бывшего прапорщика ИВС, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Купянском изоляторе временного содержания при Купянском райотделе милиции повесился заключенный мужчина, 1966 года рождения. Заключенный 28 августа был этапирован в Купянский ИВС для ознакомления с материалами уголовного дела. До этого, находясь в Харьковском СИЗО, он уже пытался совершить самоубийство.