Черновецкий выставит на аукцион 0,06 га в Оболонском районе

В Киеве на аукцион будет выставлен земельный участок площадью 0,06 га по адресу ул. Автозаводская, 19-21 в Оболонском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято Киевским городским советом на заседании 18 октября.

Согласно документу, участок предназначается для строительства и эксплуатации учреждений торговли и общественного питания.

В объяснительной записке отмечается, что согласно предыдущему решению Киевсовета, в который внесены теперь соответствующие изменения, предусматривалась продажа права аренды указанного земельного участка. Однако согласно анализу выводов согласительных служб установлено, что участок может быть продан на торгах в собственность, которая в свою очередь значительно увеличивает ее инвестиционную привлекательность, а следовательно, и ее цену. Это даст возможность увеличить поступление в городской бюджет, объясняется в документе решения.