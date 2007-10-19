Число жертв взрыва газа в Днепропетровске достигло 22 человек

Число жертв взрыва бытового газа в Днепропетровске достигло 22 человек. Под завалами, по словам спасателей, находятся еще два пострадавших, передает "5 канал".

С места происшествия вывезены 163 самосвала с обломками строительных конструкций, общим весом около 1,63 тыс. т. К проведению работ от МЧС, Минуглепрома, МВД, Минобороны коммунальных служб области и города привлечены 364 человека личного состава и 89 единиц специальной и инженерной техники.

РБК-Украина