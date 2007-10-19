Есть 5 тысяч гривен? Езжайте на Аллею звезд в Донецк

В Донецке основали Аллею звезд, на которой можно увековечить себя или предприятие за 5-10 тысяч гривен.

Как сообщают авторы проекта "Аллея звезд в Донецке", теперь всем желающим предоставляется возможность заложить на бульваре Пушкина в центре города именную звезду из гранита или полимера (с гранитными или латунными вставками - в зависимости от стоимости). Установка именного камня с именем и фамилией будет стоить 5 тыс. гривен, свадебного камня (с двумя именами и фамилиями) – 7,5 тыс. гривен, камня с названием компании с логотипом - 10 тыс. гривен.

Авторы проекта отмечают, что поводом для установки звезды могут быть день рождения, свадьба, годовщина совместной жизни, рождение ребёнка, день окончания школы или ВУЗа и т.п.

Организаторы проекта также акцентируют, что на бульваре отведено место только для 360 именных звёзд.