Евразийский Союз Молодежи осквернил государственные символы Украины (фото)
Соответствующее заявление размещено на сайте
Евразийский Союз Молодежи берет ответственность за уничтожение государственных символов Украины на горе Говерла.
Соответствующие заявление размещено на сайте Евразийского Союза Молодежи.
«Силами отдельного горного подразделения ЕСМ на горе Говерла спилен и осквернен символ оккупации Украины – Тризуб. Уничтожена гранитная доска украинской сектантской церкви. Разбит гранитный памятный знак, посвященный т.н. «конституции Украины». Вместо символа украинских коллаборантов жовто-блактного прапора над горой водружен стяг Евразийского Союза Молодежи. Гора Говерла переименована в пик Сталина», - сообщается в сообщении.
На сайте размещены фотографии и видео, на которых вандалы осквернили государственные символы Украины.
Фото с сайта Портал сетевой войны