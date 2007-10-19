Тимошенко назвала основные приоритеты отношений с ЕС

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет основными приоритетами отношений с ЕС энергетику, безопасность и экономическое сотрудничество.

Об этом она заявила в коротком интервью УНИАН во время своего пребывания в Лиссабоне 18 октября.

“Первый и главный вопрос – это энергетическая безопасность, и я вижу это как абсолютный приоритет, в том числе для начала проекта интеграции, потому что наша энергетическая система может стать неотъемлемой частью энергетических систем ЕС”, - сказала лидер БЮТ.

Она отметила, что украинская система газоснабжения должна быть существенно усилена достройкой определенных частей транзитных газопроводов вместе с европейскими странами. Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила, какие именно части должны быть достроены.

Она также выразила уверенность в необходимости сотрудничества с Европой в вопросе диверсификации поставок ядерного топлива на украинские АЭС.

Вторым приоритетом Ю.ТИМОШЕНКО назвала участие Украины в системе общей европейской безопасности.

“Я думаю, что Украина, даже не будучи членом ЕС, может четко начинать переговоры относительно создания и участия в системе европейской коллективной безопасности, это, возможно, второй приоритет, о котором хотелось бы говорить”, - сказала она.

Третьим приоритетом лидер БЮТ назвала привлечение европейских инвестиций в экономику Украины.

“Нам нужно начать интеграцию Украины в ЕС с многоплановых экономических проектов инвестирования в любые отрасли Украины, потому что сегодня европейские страны к этому готовы, то есть начать с экономической, энергетической интеграции, и затем логично перейти к политическим вопросам”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Ю.ТИМОШЕНКО находилась в Лиссабоне, где принимала участие в саммите Европейской народной партии.