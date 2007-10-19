Партия регионов готова отказаться от референдума относительно русского языка
Подробности сообщил Хара
|Василий Хара
Инициативу относительно проведения референдума поддержали больше 5 миллионов людей, потому Партия регионов будет настаивать на решении этого вопроса, говорит Василий Хара. По его словам, его политическая сила имеет все необходимы документы, и теперь по процедуре президент должен поддержать референдум. Однако политик не исключает, что Партия регионов может приостановить эти переговоры. «Возможно, сейчас мы не будем говорить о референдуме, если от этого будет польза для страны», - заметил Хара. Он отметил, что изменить решение о проведении референдума Партия регионов может не за должности в правительстве или политические преференции, а исходя „исключительно из пользы для общества, чтобы не нагнетать ситуацию”. Также Василий Хара прибавил, если его политическая сила не найдет поддержки у президента сбор подписей относительно проведения будет продлен.