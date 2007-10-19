Суд принял решение об аресте заместителя директора и главного инженера Днепрогаза

Количество жертв трагедии в Днепропетровске возросло до восемнадцати. Вечером спасатели достали из-под обломков тело еще одной погибшей жительницы, судьба 5-ти человек остается неизвестной.

Шесть дней спасатели не прекращают работы на месте разрушенной десятиэтажки. Несмотря на опасность обрушений, здесь работают три сотни человек. МЧС-ники попытались танковым тягачом завалить уцелевшую стену третьего подъезда, но это не удалось. Дом начали разбирать с верхнего этажа, что даст возможность продолжить поисковые работы.

Между тем Октябрьский суд Днепропетровска принял решение об аресте заместителя директора и главного инженера «Днепрогаза», передает ICTV.