Суд принял решение об аресте заместителя директора и главного инженера Днепрогаза
08:38, 19 октября 2007Общество
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Количество жертв трагедии возросло до 18
Количество жертв трагедии в Днепропетровске возросло до восемнадцати. Вечером спасатели достали из-под обломков тело еще одной погибшей жительницы, судьба 5-ти человек остается неизвестной.
Шесть дней спасатели не прекращают работы на месте разрушенной десятиэтажки. Несмотря на опасность обрушений, здесь работают три сотни человек. МЧС-ники попытались танковым тягачом завалить уцелевшую стену третьего подъезда, но это не удалось. Дом начали разбирать с верхнего этажа, что даст возможность продолжить поисковые работы.
Между тем Октябрьский суд Днепропетровска принял решение об аресте заместителя директора и главного инженера «Днепрогаза», передает ICTV.
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