В храме Святой Софии перед иконой начали оживать сухие ветки вербы
08:06, 19 октября 2007Общество
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Священнослужители говорят о чуде
В православном храме Святой Софии в Ривне перед иконой Великомученицы Варвары начали оживать и пустили почки сухие ветки вербы, освященные еще перед Пасхой.
Как передает корреспондент УНИАН, священнослужители называют это чудом от Бога, а прихожане просят Великомученицу защитить их от внезапной смерти. С недавних пор верба, которая подарила особую святость иконе, как живое доказательство Божественной силы, украшает стены храма.
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