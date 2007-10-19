В храме Святой Софии перед иконой начали оживать сухие ветки вербы

В православном храме Святой Софии в Ривне перед иконой Великомученицы Варвары начали оживать и пустили почки сухие ветки вербы, освященные еще перед Пасхой.

Как передает корреспондент УНИАН, священнослужители называют это чудом от Бога, а прихожане просят Великомученицу защитить их от внезапной смерти. С недавних пор верба, которая подарила особую святость иконе, как живое доказательство Божественной силы, украшает стены храма.